Фиаско Байдена: как слова о диктатуре могут добить отношения США и Китая

Политологи допустили, что своим неосторожным высказыванием в адрес председателя КНР, президент США Джо Байден может спугнуть оттепель в отношениях, которую могла принести встреча в Калифорнии.

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В Министерстве иностранных дел Китая жестко ответили на слова президента США Джо Байдена, назвавшего диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Высказывание, которое затмило любые официальные итоги встречи.

«Ну, да, он диктатор. Он им является, в том смысле, что он - парень, который руководит коммунистической страной, полностью отличающейся от нашей формой правления», - заявил Байден, отвечая на вопрос журналистки, считает ли он председателя КНР диктатором.

Встреча, от которой ждали потепления в отношениях Вашингтона и Пекина, закончилась провалом. Это было видно по лицу главы Госдепартамента Энтони Блинкена еще на переговорах в расширенном формате. Сидя рядом с шефом, дипломат явно нервничал. Сам глава Белого дома с умиротворенным видом слушал перевод в наушниках.

Прощание Байдена с председателем КНР тоже не обошлось без неловкостей. В тот момент, когда гость из Пекина собирается сесть в свой лимузин, американский президент вдруг неожиданно заинтересовался автомобилем из Поднебесной. А затем зачем-то рассказал, что его «Кадиллак» зовут «Зверь».

В МИДе КНР уже заявили, что заявление Байдена крайне безответственно, Пекин против политических манипуляций. Хотя и без этого каких-то исторических договоренностей встреча не принесла. Военное взаимодействие - возобновят, а Си Цзиньпин уведомил Вашингтон, что планов начинать военную операцию на Тайване у него нет. Но в медиа-пространстве пока все обсуждают только «диктатора».