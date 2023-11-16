Байден шокировал Блинкена словами о Си Цзиньпине
Госсекретарь США выглядел ошеломленным и неодобрительно покачал головой.
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Global Look Press
На встрече американского президента Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это вызвало странную реакцию у госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он выглядел ошеломленным и неодобрительно качал головой, видно на кадрах Sky News Australia.
Такой позиции лидер США придерживается из-за того, что председатель КНР управляет коммунистической страной. В МИД КНР считают слова американского президента Джо Байдена крайне ошибочными и безответственными.