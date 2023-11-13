Финляндия оповестила посольство РФ о запрете въезда в страну на велосипедах

Ограничение вступит в силу с 00.00 часов 15 ноября 2023 года на неопределенный срок.

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Россия получила уведомление от финских властей о том, что со среды, 15 ноября, Хельсинки на неопределенный срок вводит запрет на въезд со стороны РФ на велосипедах. Об этом сообщили в посольстве РФ в Финляндии.

«С 00.00 часов 15 ноября 2023 г. Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте диппредставительства.

В дипмиссии уточнили, что в пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, названия которых соответствуют многосторонним автомобильным пунктам пропуска (МАПП) Торфяновка, Брусничное и Светогорск с российской стороны, такие же ограничения действуют с 9 ноября.

В российском посольстве призвали учитывать обновленные данные при планировании поездок. Ранее финское издание Yle со ссылкой на сотрудника пограничной службы Юкку Луккари сообщило, что запрет на въезд на территорию Финляндии со стороны РФ на велосипедах связан с увеличением притока в страну иностранных нелегальных мигрантов, которые не имеют при себе необходимых документов.