Петицию против закрытия границы с Россией подписали тысячи жителей Финляндии

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Жители Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией. Автор обращения Петри Маттинен призывает власти страны смягчить запрет. К приведенным доводам присоединились 4 500 человек, из которых 3 800 - сами финны. Также петицию подписали граждане России, Чехии, Норвегии, Эстонии и других стран. Соответствующий документ был опубликован на финском сайте Adressit.com.

Инициатор предложения убежден, что следует ввести послабления для граждан при наличии семейной связи, так как у многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Также Маттинен назвал решение Хельсинки «нарушением прав человека».

Четыре пропускных пункта (Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленинградской области и Ниирала/Вяртсиля в Республике Карелия) будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

В Кремле расценили такой шаг как «сознательное дистанцирование от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».