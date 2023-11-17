«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Президент России Владимир Путин прокомментировал пристрастие западных обществ к постоянному присутствию в культурной продукции представителей ЛГБТ.
«Мы видим, что на всяких конкурсах, в западных странах, нужно что-то рассказать, написать, показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, каких-то там еще трансформаторов», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Петербурге.
При этом президент допустил, что все эти люди могут присутствовать в произведениях культуры, и даже выигрывать соответствующие конкурсы, так как тоже являются частью общества. При этом важно, чтобы дело не ограничивалось ими.
«Главное, чтобы не только они», - подчеркнул Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что Минюст направил в суд иск с требованием признать экстремистским движение ЛГБТ и запретить его в России.
Также президент России отметил, что культура отмены, которая сейчас царствует в западных странах, по своей сути неоколониальна.
Кроме этого, Путин констатировал, что подлинное искусство - это кость в горле лжецов.