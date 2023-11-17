«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ

Президент России допустил, что представители ЛГБТ тоже могут выигрывать в культурных конкурсах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прокомментировал пристрастие западных обществ к постоянному присутствию в культурной продукции представителей ЛГБТ.

«Мы видим, что на всяких конкурсах, в западных странах, нужно что-то рассказать, написать, показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, каких-то там еще трансформаторов», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Петербурге.

При этом президент допустил, что все эти люди могут присутствовать в произведениях культуры, и даже выигрывать соответствующие конкурсы, так как тоже являются частью общества. При этом важно, чтобы дело не ограничивалось ими.

«Главное, чтобы не только они», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Минюст направил в суд иск с требованием признать экстремистским движение ЛГБТ и запретить его в России.

Также президент России отметил, что культура отмены, которая сейчас царствует в западных странах, по своей сути неоколониальна.

Кроме этого, Путин констатировал, что подлинное искусство - это кость в горле лжецов.