В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что культура отмены по своей сути неоколониальна

Максим Крюков
17:50 17.11.2023
Президент России отметил, что Запад пытается отменить культуру, в основе которой лежат подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Коллективный Запад пытается отменять российскую культуру, но ему не удается это сделать. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Я говорю, именно пытаются. По определению мы понимаем, что это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - сказал он.

Глава государства отметил, что культура отмены по своей сути является антикультурным, неоколониальным явлением.

Он также заявил, что в настоящее время в мировом сообществе видны претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную. При этом Путин отметил, что будущее остается за многолинейным и многообразным развитием.

По словам российского лидера, Москва готова к тесному сотрудничеству с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:29 В стране и мире
Видео
В Калининграде иномарка влетела в остановку, погибла 7-летняя девочка
16:38 В стране и мире
Петицию против закрытия границы с Россией подписали тысячи жителей Финляндии
16:01 В стране и мире
КПП «Рафах» пересекли еще 200 граждан РФ
14:25 В стране и мире
Зеленский заявил, что ВСУ будут отступать без поддержки Запада
14:20 В стране и мире
Посол Израиля сообщил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам
Популярное
Видео
Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Видео
СК показал кадры из дома, где хакасский фермер насильно держал «рабов»
Видео
В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.