Путин заявил, что культура отмены по своей сути неоколониальна
Коллективный Запад пытается отменять российскую культуру, но ему не удается это сделать. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Я говорю, именно пытаются. По определению мы понимаем, что это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - сказал он.
Глава государства отметил, что культура отмены по своей сути является антикультурным, неоколониальным явлением.
Он также заявил, что в настоящее время в мировом сообществе видны претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную. При этом Путин отметил, что будущее остается за многолинейным и многообразным развитием.
По словам российского лидера, Москва готова к тесному сотрудничеству с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие.