Путин заявил, что культура отмены по своей сути неоколониальна

Президент России отметил, что Запад пытается отменить культуру, в основе которой лежат подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность.

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Коллективный Запад пытается отменять российскую культуру, но ему не удается это сделать. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Я говорю, именно пытаются. По определению мы понимаем, что это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - сказал он.

Глава государства отметил, что культура отмены по своей сути является антикультурным, неоколониальным явлением.

Он также заявил, что в настоящее время в мировом сообществе видны претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную. При этом Путин отметил, что будущее остается за многолинейным и многообразным развитием.

По словам российского лидера, Москва готова к тесному сотрудничеству с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие.