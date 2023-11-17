В стране и мире Путин заявил, что подлинное искусство - это кость в горле лжецов Анна Назайкина Лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе, подчеркнул президент. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что подлинное искусство мешает лжецам искажать прошлое. «Подлинное искусство, что называется, кость в горле. Оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешним своим идеологическим или, как мы часто видим, гендерным конструкциям», - сказал он. По словам главы государства, настоящее искусство мешает стравливать людей, поэтому от него пытаются избавиться. «Лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе. При этом все, что не укладывается в исторические подделки, просто вычеркивается», - добавил российский лидер. Путин обратил внимание на то, что пытаются отменить, в частности, и русскую культуру, однако в действительности сделать это невозможно. Экспертное мнение и аналитика