Путин заявил, что подлинное искусство - это кость в горле лжецов
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что подлинное искусство мешает лжецам искажать прошлое.
«Подлинное искусство, что называется, кость в горле. Оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешним своим идеологическим или, как мы часто видим, гендерным конструкциям», - сказал он.
По словам главы государства, настоящее искусство мешает стравливать людей, поэтому от него пытаются избавиться.
«Лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе. При этом все, что не укладывается в исторические подделки, просто вычеркивается», - добавил российский лидер.
Путин обратил внимание на то, что пытаются отменить, в частности, и русскую культуру, однако в действительности сделать это невозможно.