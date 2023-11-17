Минюст просит признать движение ЛГБТ экстремистским и запретить его в РФ

Министерство направило иск в суд. Разбирательство назначили на 30 ноября.

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Министерство юстиции Российской Федерации требует признать ЛГБТ в качестве экстремистской организации и запретить это движение на территории нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RT.

Как уточняется, Минюст направил соответствующий иск в суд. Датой разбирательства было выбрано 30 ноября.

В ведомстве считают, что деятельность ЛГБТ характеризуется экстремистской направленностью и может возбуждать социальную и религиозную рознь.