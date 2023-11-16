Человек, который первым заметил трещину в доме, рассказал о ЧП в Астрахани

Как отметил Антон Немошкалов, сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на вызов о появлении трещин в жилом доме.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Житель пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани, где в четверг вечером произошло обрушение части дома, поделился подробностями случившегося.

«Просто на глазах рушится конструкция. Никаких [чувств] - одна пыль и, главное, выйти из этой пыли. Ничего не видел, на ощупь выбирался из этой пыли. А когда пришел к подъезду, уже там, естественно, суета», - сказал Антон Немошкалов.

По словам мужчины, он находился в квартире один, его родные были на работе.

«До этого я не замечал, пока шума не было, потом он стал нарастать. Думал, что, может, с улицы откуда-то доносится», - добавил астраханец.

Также он отметил, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на вызов о появлении трещин в здании.

«Я пока спустился, уже стояли сотрудники. Они уже обследовали, что, где, какие трески. В подъезд заходили, людей собирали. По подъездам ходили, стучали и звонили в двери, чтобы выходили из подъезда», - заключил Немошкалов.

Ранее жители пятиэтажки в Астрахани предположили, что ЧП могло произойти из-за размытия конструкции дома или сноса одним из жильцов пятиэтажки несущей стены. О том, что фундамент дома могло подмыть канализационными водами также писал Telegram-канал SHOT. Версию со взрывом газа в жилом доме исключили.