SHOT: фундамент пятиэтажки в Астрахани могло подмыть канализационными водами

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали около 20 квартир.

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Обрушение части пятиэтажного дома в Астрахани произошло из-за того, что фундамент могло подмыть канализационными водами. Об этом пишет SHOT.

Telegram-канал сообщает, что эту версию в настоящее время рассматривают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, пострадали около 20 квартир. Дом был построен в 1962 году.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что происшествие случилось на Вокзальной площади. Он также опубликовал первые кадры с места ЧП.