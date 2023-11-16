SHOT: фундамент пятиэтажки в Астрахани могло подмыть канализационными водами
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали около 20 квартир.
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Обрушение части пятиэтажного дома в Астрахани произошло из-за того, что фундамент могло подмыть канализационными водами. Об этом пишет SHOT.
Telegram-канал сообщает, что эту версию в настоящее время рассматривают сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным, пострадали около 20 квартир. Дом был построен в 1962 году.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что происшествие случилось на Вокзальной площади. Он также опубликовал первые кадры с места ЧП.