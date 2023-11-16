В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Канализация задолбала»: жительница дома в Астрахани о возможных причинах ЧП

Максим Крюков
22:22 16.11.2023
Местные жители предположили, что ЧП могло произойти из-за размытия конструкции дома или сноса одним из жильцов пятиэтажки несущей стены.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Жители пятиэтажки в Астрахани, где сегодня вечером произошло обрушение части дома, рассказали о том, что происходило до происшествия.

«Я слышала, что кто-то бегает по подъезду. Думала, пьяный какой-то напился, опять барабанит. Подъезд - одна парочка вышла, ничего мне не сказала, а я в ночнухе стою. Вот в чем была, дайте мне хоть пальто взять. Ну что, на улице холодно!» - сказала одна из жительниц пострадавшего дома.

Она также рассказала, что неоднократно жаловалась на проблемы с канализацией.

«Вот эта канализация задолбала. Я говорила Сергею Юрьевичу. Он отвечал: это не наша работа, это водоканал. Ну что это такое? А подмывает же», - добавила женщина.

Другая очевидица событий назвала возможные причины происшествия.

«Кто-то сказал, что размыло конструкцию дома. Кто-то - что какой-то из жильцов снес несущую стену, и из-за этого все рассыпалось», - сказала девушка.

Ранее сообщалось, что фундамент пятиэтажки в Астрахани могло подмыть канализационными водами. Со слов губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в результате частичного обрушения 3 и 4 подъездов жилого дома на Вокзальной площади, предварительно, погибла женщина 1939 года, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Он добавил, что работа всех министерств и служб переведена на круглосуточный режим. В региональном Минздраве отметили, что медучреждения находятся в полной готовности после происшествия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:09 В стране и мире
Видео
Версию со взрывом газа в жилом доме в Астрахани исключили
18:59 В стране и мире
Видео
При ЧП в Астрахани погибла 84-летняя жительница пятиэтажки
15:54 В стране и мире
Видео
Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей
17:44 В стране и мире
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до конца февраля 2024 года
15:40 В стране и мире
На космодроме Восточный стартовали тесты макета «Ангара-НЖ»
Популярное
Видео
МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.