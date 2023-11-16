«Канализация задолбала»: жительница дома в Астрахани о возможных причинах ЧП

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Жители пятиэтажки в Астрахани, где сегодня вечером произошло обрушение части дома, рассказали о том, что происходило до происшествия.

«Я слышала, что кто-то бегает по подъезду. Думала, пьяный какой-то напился, опять барабанит. Подъезд - одна парочка вышла, ничего мне не сказала, а я в ночнухе стою. Вот в чем была, дайте мне хоть пальто взять. Ну что, на улице холодно!» - сказала одна из жительниц пострадавшего дома.

Она также рассказала, что неоднократно жаловалась на проблемы с канализацией.

«Вот эта канализация задолбала. Я говорила Сергею Юрьевичу. Он отвечал: это не наша работа, это водоканал. Ну что это такое? А подмывает же», - добавила женщина.

Другая очевидица событий назвала возможные причины происшествия.

«Кто-то сказал, что размыло конструкцию дома. Кто-то - что какой-то из жильцов снес несущую стену, и из-за этого все рассыпалось», - сказала девушка.

Ранее сообщалось, что фундамент пятиэтажки в Астрахани могло подмыть канализационными водами. Со слов губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в результате частичного обрушения 3 и 4 подъездов жилого дома на Вокзальной площади, предварительно, погибла женщина 1939 года, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Он добавил, что работа всех министерств и служб переведена на круглосуточный режим. В региональном Минздраве отметили, что медучреждения находятся в полной готовности после происшествия.