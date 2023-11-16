Версию со взрывом газа в жилом доме в Астрахани исключили

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В Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении пятиэтажного дома. В МЧС по Астраханской области накануне ЧП поступала информация о появлении трещины на здании. Она могла образоваться из-за подмытия фундамента канализационными водами.

На данный момент на месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения, для 213 эвакуированных жителей развернуты три пункта временного размещения в зданиях школ. Информация о пострадавших уточняется.