Минздрав Астраханской области: больницы находятся в полной готовности после ЧП

До обрушения из жилого дома успели эвакуироваться более 200 человек.

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Медицинская помощь оказывается в полном объеме в связи с обрушением жилого пятиэтажного дома в Астрахани, заявил министр регионального здравоохранения Александр Буркин. Он уточнил, что работают три машины скорой помощи, в каждой бригаде есть психологи.

«Тяжелых пострадавших нет. Мы готовы, если понадобится, оказать помощь. Машины укомплектованы, койки в лечебных учреждениях, которые расположены рядом с местом происшествия, подготовлены», - добавил Буркин.

Незадолго до обрушения 3 и 4 подъезда дома успели эвакуироваться 213 человек, среди которых 37 детей. Спасатели нашли под завалами тело 84-летней женщины. По предварительной информации, в момент случившегося она находилась в квартире на последнем этаже.