Губернатор Астраханской области: несколько человек числятся пропавшими без вести

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в результате частичного обрушения 3 и 4 подъездов жилого дома на Вокзальной площади, предварительно, погибла женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

«Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте ЧП работают 176 сотрудников экстренных служб и 39 единиц спецтехники. Работу всех министерств перевели на круглосуточный режим, добавил Бабушкин.

Губернатор уточнил, что по состоянию на 19:00 из здания были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей.

Ранее стало известно, что версия со взрывом газа при обрушении пятиэтажки была исключена. В МЧС России сообщили, что перед обрушением части дома поступила информация о появлении трещины в здании.