В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Астраханской области: несколько человек числятся пропавшими без вести

Максим Крюков
19:58 16.11.2023
Игорь Бабушкин заявил, что в результате происшествия, предварительно, погибла одна женщина.
Губернатор Астраханской области: несколько человек числятся пропавшими без вести
© Фото: babushkin30, Telegram
Читайте нас на:

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в результате частичного обрушения 3 и 4 подъездов жилого дома на Вокзальной площади, предварительно, погибла женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

«Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте ЧП работают 176 сотрудников экстренных служб и 39 единиц спецтехники. Работу всех министерств перевели на круглосуточный режим, добавил Бабушкин.

Губернатор уточнил, что по состоянию на 19:00 из здания были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей.

Ранее стало известно, что версия со взрывом газа при обрушении пятиэтажки была исключена. В МЧС России сообщили, что перед обрушением части дома поступила информация о появлении трещины в здании.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:09 В стране и мире
Видео
Версию со взрывом газа в жилом доме в Астрахани исключили
18:59 В стране и мире
Видео
При ЧП в Астрахани погибла 84-летняя жительница пятиэтажки
15:54 В стране и мире
Видео
Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей
17:44 В стране и мире
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до конца февраля 2024 года
15:40 В стране и мире
На космодроме Восточный стартовали тесты макета «Ангара-НЖ»
Популярное
Видео
МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.