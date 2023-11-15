Полиция усилила меры безопасности у здания суда, где рассмотрят дело Треповой*

Террористка Дарья Трепова* в апреле 2023 года вручила русскому писателю и участнику СВО Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Прогремел взрыв, и Татарский погиб.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

У здания 1-го военного окружного суда в Петербурге усилены меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Именно здесь должно состояться первое рассмотрение по существу дела террористки Дарьи Треповой*, убившей русского писателя, участника СВО и военкора Владлена Татарского.

Полицейские очень внимательно осматривают сквер перед зданием суда.

Ранее сообщалось, что Трепова* согласилась убить Татарского за 195 тысяч рублей - именно эту сумму ей выделили украинские кураторы на осуществление теракта. Другого источника дохода у террористки не было.

Злоумышленница совершила теракт 2 апреля 2023 года. Она пришла на встречу с Татарским в петербургском кафе и вручила ему замаскированное под статуэтку взрывное устройство. В результате его срабатывания писатель погиб. Более полусотни участников встречи получили травмы.

* Дарья Трепова - внесена в реестр террористов и экстремистов.