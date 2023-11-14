Террористка Трепова* согласилась убить Татарского за 195 тысяч рублей

Дарья Трепова* потратила большую часть этих денег на аренду квартир в Москве и Петербурге, а также на покупку мобильных телефонов.

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Дарья Трепова* получила на убийство русского писателя, блогера и участника спецоперации Владлена Татарского (Максим Фомин) 195 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Средства поступали к ней в виде криптовалюты. Большую их часть террористка потратила на аренду жилья в Петербурге и Москве, а также на покупку мобильных телефонов. Что-то ушло и на поездку в Омск на лекцию Татарского - надо было втереться в доверие, зарекомендовав себя преданной фанаткой.

То, что осталось, Трепова* проедала в кафе и тратила на одежду. Уточняется, что поступления с Украины были единственным источником дохода террористки.

Напомним, теракт был осуществлен Дарьей Треповой* 2 апреля 2023 года. Тогда в петербургском кафе террористка вручила Владлену Татарскому взрывное устройство, замаскированное под статуэтку. Грянул взрыв. Писатель погиб. Различные телесные повреждения получили еще более 50 участников встречи с ним.

* Дарья Трепова - внесена в реестр террористов и экстремистов.