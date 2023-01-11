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Болсонару покинул клинику в США вопреки рекомендациям врачей

Анна Касаткина
04:22 11.01.2023
Экс-президента Бразилии ранее госпитализировали с кишечной непроходимостью.
Болсонару покинул клинику в США вопреки рекомендациям врачей
© Фото: Ton Molina Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул клинику в пригороде Орландо в США. Об этом сообщает CNN Brasil.

Политик отказался от дальнейшей госпитализации вопреки рекомендациям врачей, которые советовали остаться в клинике еще на три-четыре дня.

Болсонару госпитализировали 9 января с кишечной непроходимостью. Это случилось на следующий день после того, как его сторонники устроили масштабные беспорядки в Бразилии с захватом правительственных зданий.

Экс-президент сказал журналистам, что собирался отдохнуть в США с семьей, однако у него так и не было «спокойных дней». Он также выразил намерение сократить свой отпуск, который планировался до конца января, и вернуться в Бразилию.

Ранее бразильский сенатор Ренан Кальхейрос направил запрос в Верховный суд страны об экстрадиции экс-президента из США для выяснения его причастности к массовым беспорядкам.

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