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Бразильским военным приказали за 24 часа ликвидировать все лагеря сторонников экс-президента Болсонару

Сергей Лебедев
09:31 09.01.2023
Полиции поручено арестовать протестующих, которые все еще находятся на улицах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Верховный суд Бразилии приказал военным в течение 24 часов ликвидировать по всей стране все лагеря сторонников бывшего президента Жаира Болсонару. Полиции поручено арестовать протестующих, которые все еще находятся на улицах.

«Абсолютно ничто не оправдывает существование полных лагерей террористов, финансируемых различными спонсорами при невмешательстве гражданских и военных властей, что полностью подрывает уважение к конституции», — передает телеканал CNN Brazil слова верховного судьи Александра де Мораеса. 

Если приказ не будет исполнен, то командование вооруженных сил, полиции и министр обороны будут привлечены к ответственности. Александр де Мораес отметил, что абсолютно все будут нести ответственность за действия против демократии и верховенства закона, в том числе за умышленное попустительство или бездействие.

Ранее Верховный суд Бразилии временно отстранил от должности губернатора столичного Федерального округа Бразилии Ибанейса Роша. Напомним, в конце прошлой недели в бразильской столице начались беспорядки. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару ворвались в здания Национального конгресса и Федерального верховного суда.

Действующий глава Бразилии Лула Да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации. Действия своих сторонников осудил как сам Болсонару, так и представителя ряда других государств. В результате беспорядков бразильская полиция задержала более 400 человек.

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