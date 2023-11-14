Усиление ЦАХАЛ и сопротивление ХАМАС: что происходит в секторе Газа

Всех жителей северных районов Газы просят эвакуироваться на юг, где ежедневно работает коридор безопасности для эвакуации из страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: The Israel Defense Forces

Военные Израиля усиливают натиск на позиции ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ захватил здание Палестинского законодательного совета в городе Газа. Командир подразделения на площади перед парламентом подтвердил, что его бойцы полностью контролируют район.

По данным израильских военных, до начала боевых действий вооруженные подразделения ХАМАСа в секторе Газа насчитывали 30 тысяч, наибольшие, боевики которых участвовали в нападении на Израиль 7 октября. Захвачены ключевые опорные пункты и штабы, кроме одного центрального пункта подразделения который находится под больницей Аль -Шифа. Там же находятся тысячи мирных граждан, для которых ЦАХАЛ приготовил гуманитарный коридор.

Представитель ЦАХАЛа призывает всех жителей северных районов Газы эвакуироваться на юг в сторону озера. Здесь находится коридор безопасности, по которому каждый желающий может эвакуироваться.

После продвижения ЦАХАЛА вглубь Газы, на юге стало Израиля спокойней в целом. Но в частности обстановка остается тревожной. Фактически весь южный Израиль сегодня закрытая военная зона.

Центральным заявлением израильской армии стал отчет об успехах военных секторе Газа. По словам министра обороны Йова Галана, ХАМАС как организованная структура больше не контролирует зону боевых действий.

«Я хочу, чтобы вы понимали - снаряжение предназначено для серьезного боя. Тут есть взрывчатка, пояса смертников, ручные гранаты, автоматы Калашникова. Еще тут есть РПГ, из которых стреляют прямо из больницы. Это и есть ХАМАС. Мир должен понять, против кого воюет Израиль», - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

У ХАМАСА еще находится в плену несколько человек. Ведутся переговоры об освобождении заложников, заявил уже президент США Джо Байден. Обмен возможен при посредничестве Катара в рамках перемирия в Секторе Газа.