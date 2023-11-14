В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Усиление ЦАХАЛ и сопротивление ХАМАС: что происходит в секторе Газа

Алексей Дегтярев
Ирина Егорова
20:45 14.11.2023
Всех жителей северных районов Газы просят эвакуироваться на юг, где ежедневно работает коридор безопасности для эвакуации из страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: The Israel Defense Forces
Читайте нас на:

Военные Израиля усиливают натиск на позиции ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ захватил здание Палестинского законодательного совета в городе Газа. Командир подразделения на площади перед парламентом подтвердил, что его бойцы полностью контролируют район. 

По данным израильских военных, до начала боевых действий вооруженные подразделения ХАМАСа в секторе Газа насчитывали 30 тысяч, наибольшие, боевики которых участвовали в нападении на Израиль 7 октября. Захвачены ключевые опорные пункты и штабы, кроме одного центрального пункта подразделения который находится под больницей Аль -Шифа. Там же находятся тысячи мирных граждан, для которых ЦАХАЛ приготовил гуманитарный коридор.

Представитель ЦАХАЛа призывает всех жителей северных районов Газы эвакуироваться на юг в сторону озера. Здесь находится коридор безопасности, по которому каждый желающий может эвакуироваться.

После продвижения ЦАХАЛА вглубь Газы, на юге стало Израиля спокойней в целом. Но в частности обстановка остается тревожной. Фактически весь южный Израиль сегодня закрытая военная зона. 

Центральным заявлением израильской армии стал отчет об успехах военных секторе Газа. По словам министра обороны Йова Галана, ХАМАС как организованная структура больше не контролирует зону боевых действий.

«Я хочу, чтобы вы понимали - снаряжение предназначено для серьезного боя. Тут есть взрывчатка, пояса смертников, ручные гранаты, автоматы Калашникова. Еще тут есть РПГ, из которых стреляют прямо из больницы. Это и есть ХАМАС. Мир должен понять, против кого воюет Израиль», - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

У ХАМАСА еще находится в плену несколько человек. Ведутся переговоры об освобождении заложников, заявил уже президент США Джо Байден. Обмен возможен при посредничестве Катара в рамках перемирия в Секторе Газа. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
Скончался один из основателей группы «Алиса» Шаталин
18:18 В стране и мире
WP: Пентагон продолжает покупать нефть из РФ, несмотря на санкции
17:28 В стране и мире
В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по вопросам развития ТЭК
16:57 В стране и мире
Замминистра транспорта РФ Чалик может покинуть свой пост в декабре этого года
16:28 В стране и мире
Виктор Батурин получил 6 лет колонии за покушение на мошенничество
Популярное
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
В Приморье женщина родила недоношенного ребенка и сожгла его в печи
Видео
В ХМАО бродячая собака напала на 7-летнюю школьницу и порвала ей лицо
Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
Неизвестные пытались проникнуть в машину агентов, защищавших внучку Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.