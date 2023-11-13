В ХАМАС заявили о готовности освободить до 70 заложников в обмен на перемирие

Также в ХАМАС потребовали обмена заложников на несколько сотен палестинских детей и женщин, удерживаемых в израильских тюрьмах.

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Палестинское движение ХАМАС готово освободить от 50 до 70 заложников, но только в обмен на установление пятидневного перемирия и освобождение 200 палестинских детей и 75 женщин из израильских тюрем. Об этом сообщил представитель «Бригад Аль-Кассам» Абу Убейда катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», - сказал Убейда.

Он добавил, что изначально Израиль запросил освобождения 100 заложников - женщин и детей, однако удалось договориться только о меньшем числе удерживаемых палестинским движением людей. В ХАМАС объяснили это сложностью поиска заложников, которые находятся в разных воинских частях движения.

Израильская сторона пока еще не выступила с ответом на данное предложение сектора Газа.

Ранее уточнялось, что соглашение об освобождении ряда заложников, скорее всего, будет включать только детей и пожилых людей, в том числе лица с двойным гражданством.