В ЦАХАЛ заявили об уничтожении более 150 туннелей и подземных объектов ХАМАС

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Более 150 туннелей и иных подземных объектов ХАМАС уничтожены с начала военной операции в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Мы уничтожили в большинстве случаев при помощи взрывчатых веществ более 150 туннелей и комплексов», - процитировало ТАСС представителя ЦАХАЛ.

Конрикус добавил, что ЦАХАЛ продолжает поиски туннелей, которые использует ХАМАС.

Как известно, ХАМАС построил разветвленную сеть туннелей, чтобы тайно проникать на территорию Израиля из сектора Газа. Эти подземные ходы были использованы и при вооруженном налете ХАМАС в приграничные города 7 октября с уничтожением мирных граждан и захватом заложников.

Ранее ЦАХАЛ поделился кадрами уничтожения сети подземных сооружений ХАМАС с помощью экскаваторов и взрывчатки, в подземелье были обнаружены и ликвидированы командные пункты, склады с оружием.