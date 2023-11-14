Израильский министр показал фото бойцов ЦАХАЛ в здании парламента в Газе

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал фотографию бойцов ЦАХАЛ внутри здания Палестинского законодательного совета в городе Газа. На размещенном в соцсети X (бывший Twitter) снимке изображены военнослужащие бригады «Голани».

Позже командир подразделения на площади перед парламентом подтвердил, что его бойцы полностью контролируют район. Напомним, здание взяли под свой контроль израильские военные, принимающие участие в наземной операции в анклаве.

Законодательный совет Палестины был основан как законодательный орган Западного берега реки Иордан и сектора Газа в соответствии с Соглашениями «Осло 1993 года». Однако он не заседал с 2007 года из-за раскола между ХАМАС и ФАТХ.