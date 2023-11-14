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Турция подала иск в МУС на Нетаньяху, обвинив его в «геноциде» в секторе Газа

Максим Крюков
18:31 14.11.2023
Адвокат от правящей партии Метин Кюлюнк назвал израильского премьера «Гитлером XXI века» и заявил, что тот должен предстать перед судом за учиненный в секторе Газа геноцид.
Турция подала иск в МУС на Нетаньяху, обвинив его в «геноциде» в секторе Газа
© Фото: IMAGO, Ali Hamad apaimages, Global Look Press
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Анкара подала иск в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в «геноциде» в секторе Газа. Об этом сообщили адвокаты от правящей партии.

«Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века израильского премьер-министра Нетаньяху», - написал адвокат Метин Кюлюнк на своей странице в социальной сети X.

Юрист добавил, что глава израильского правительства обязан «предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности».

В субботу, 11 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля на территории анклава. По мнению турецкого лидера, международным организациям необходимо объединить усилия.

Кроме того, Эрдоган призвал выплатить палестинцам из сектора Газа денежные компенсации, а еврейское государство назвал «капризным ребенком Запада». Он также раскритиковал коллективный Запад за его молчание о происходящих в Газе событиях и человеческих жертвах, измеряемых десятками тысяч.

В конце октября, обращаясь к нации, лидер Турции заявил, что при  поддержке Европы и Соединенных Штатов Америки Тель-Авив на глазах у всего мирового сообщества совершает преступление против человечности. По его словам, страны Запада не выдержали испытания гуманностью в секторе Газа.

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