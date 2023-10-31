Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности в Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Израиля в совершении преступлений против человечности при поддержке стран Запада. Об этом турецкий лидер заявил в своем обращении к нации после заседания турецкого кабинета министров.

«При безоговорочной поддержке Европы и США израильская администрация в течение 25 дней на глазах у всего мира совершает преступление против человечности», - цитируют Эрдогана РИА Новости.

Президент добавил, что страны Запада, в особенности он отметил европейские государства и США, не выдержали испытания гуманностью в секторе Газа. В Турции будут продолжать принимать действия для того, чтобы добиться привлечения к ответственности всех, по их мнению, виновных в военных преступления на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган грозился признать Израиль военным преступником и объявить об этом перед всем международным сообществом. Президент Турции назвал Тель-Авив оккупантом и сказал, что не считает ХАМАС террористической организацией.