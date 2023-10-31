В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности в Газе

Елизавета Кондрикова
20:47 31.10.2023
По словам президента Турции, власти Израиля совершают подобные преступления при безоговорочной поддержке стран Запада.
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности в Газе
© Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Израиля в совершении преступлений против человечности при поддержке стран Запада. Об этом турецкий лидер заявил в своем обращении к нации после заседания турецкого кабинета министров.

«При безоговорочной поддержке Европы и США израильская администрация в течение 25 дней на глазах у всего мира совершает преступление против человечности», - цитируют Эрдогана РИА Новости.

Президент добавил, что страны Запада, в особенности он отметил европейские государства и США, не выдержали испытания гуманностью в секторе Газа. В Турции будут продолжать принимать действия для того, чтобы добиться привлечения к ответственности всех, по их мнению, виновных в военных преступления на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган грозился признать Израиль военным преступником и объявить об этом перед всем международным сообществом. Президент Турции назвал Тель-Авив оккупантом и сказал, что не считает ХАМАС террористической организацией.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:29 В стране и мире
Видео
Протестующие с красными ладонями прервали речь Блинкена в конгрессе
18:22 В стране и мире
ЮНИСЕФ: Газа превратилась в кладбище для детей
18:09 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о росте ВВП на 2,8% за девять месяцев текущего года
16:48 В стране и мире
В Кремле исключили «свободный выход» западных компаний с российского рынка
15:37 В стране и мире
Полномочия депутатов Власова и Белоусова предлагают прекратить с 1 ноября
Популярное
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.