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Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля в Газе

Алина Луговая
16:29 11.11.2023
Глава Турции Реджеп Эрдоган считает, что ООН и МУС необходимо объединить усилия.
Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля в Газе
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Globallookpress
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества, обратился к ООН и Международному уголовному суду с призывом расследовать совершенные Израилем в Газе преступления. Об том сообщают РИА Новости. 

«Для того, чтобы Израиль ответил перед совершенными человеческими, военными преступлениями мы должны объединить усилия. ООН, МУС должны начать соответствующие расследования, начать необходимые работы», - сказал президент Турции.

Эрдоган также назвал Израиль «капризным ребенком» Запада, который должен выплатить компенсацию за нанесенный сектору Газа ущерб.  

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности в Газе. Он также отметил безоговорочную поддержку Запада в действиях ЦАХАЛ.

Кроме того, свое расследования начала Лига арабских государств - главы МИД на встрече в Эр-Рияде приняли решение задокументировать доказательства военных преступлений израильской армии в секторе Газа.

Глава МИД Египта также обсудил с главами израильского Моссада и ЦРУ возможность трехдневной гуманитарной паузы для освобождения пленных ХАМАС, получения полного списка заложников и доставки гуманитарной помощи.

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