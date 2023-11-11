Эрдоган назвал Израиль «капризным ребенком Запада»

Глава Турецкой Республики призвал выплатить компенсации палестинцам из сектора Газа и создать фонд для восстановления этой территории.

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд резких заявлений в адрес стран Запада. Он призвал выплатить палестинцам из сектора Газа денежные компенсации, а Государство Израиль назвал «капризным ребенком Запада».

Его заявление прозвучало в субботу, 11 ноября, на открытии внеочередных саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, где собрались лидеры арабских и мусульманских стран.

«Государство Израиль, ведущее себя как капризный ребенок Запада, должно компенсировать нанесенный им ущерб», - сказал Эрдоган.

Продолжая обращаться к Западу, лидер Турции раскритиковал его молчание о происходящих в секторе Газа событиях и человеческих жертвах, измеряемых десятками тысяч.

«Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», - сказал он.

Говоря о практически полностью разрушенном секторе Газа, Реджеп Тайип Эрдоган призвал задуматься о восстановлении этой территории. Для этого, по его мнению, странам ОИС необходимо создать специальный фонд. Он добавил, что Турция к этому готова.

«Мы считаем, что в рамках ОИС должен быть создан фонд для восстановления Газы Как Турция, мы хотели бы заявить, что готовы к любой поддержке», - подытожил турецкий президент.

Во время этого саммита наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман потребовал от Израиля прекратить огонь по сектору Газа и предоставить туда доступ для гуманитарной помощи. По его мнению, в продолжении этого конфликта виновна ООН, которая не справилась со своими обязанностями.

