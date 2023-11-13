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Пленные морпехи ВСУ призвали украинцев сложить оружие

10:33 13.11.2023
С обращением к украинским военным выступили матросы из 1-й и 2-й роты 41-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленные украинские морские пехотинцы призвали украинских солдат сложить оружие. 

«Призываем своих сослуживцев сложить оружие и разойтись по домам», - заявили морпехи ВСУ. 

Обращение было записано от имени матросов по фамилиям Басурман, Макаров, Никифоров, Аликсейчук, Махалюк, Брагалин, Зорин, Соловил.

Матросы подчеркнули, что в российском плену с ними обращаются хорошо, кормят, а также не бьют. 

Ранее пленный украинец со свастикой на шее рассказал о своем уголовном прошлом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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