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Украинские военнопленные рассказали, что при переправе через Днепр офицеров с ними не было

13:42 12.11.2023
Украинцы рассказывают, что их заставляют переправляться и фактически отправляют в одну сторону.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинские боевики 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Макарченко и Александр Макарченко рассказали, как были взяты в плен при высадке не левый берег Днепра. Запись беседы публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Пленные рассказывают, что их командование заставляет переправляться и фактически отправляет в одну сторону. Среди них, по рассказам боевиков, есть много отказников, и даже те, кто просто убегает.

«Нас отправили на пушечное мясо. В моем подразделении многие отказываются выполнять задачи, но их заставляют. Наше командование где-то сзади сидит на каких-то позициях», - рассказывает пленный Александр Михалюк.

Боевики украинской армии, высадившись с лодок на левый берег Днепра, пробирались к указанным своим командованием позициям и были взяты в плен российскими военнослужащими.

Они также призывают сослуживцев убегать и не идти на погибель.

«Не воюйте. Не убивайте других людей», - сказал Михалюк.

Другой украинский пленный Александр Макарченко подтвердил слова своего товарища об отсутствии офицеров при выполнении боевой задачи при переправе, а также пожаловался, что их нормально не обучают и отправляют на передовую.

«Больше я на передовую не пойду. Что это за беспредел? Ловят детей, хлопцев и отправляют на братоубийство», - сказал Макарченко.

Ранее старший лейтенант Золто Арсаланов рассказал, как ему удалось силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» уничтожить военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Одиннадцать украинских боевиков были взяты в плен, а российские военнослужащие, защищающие левый берег Днепра, были удостоены госнаграды от министра обороны России Сергея Шойгу.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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