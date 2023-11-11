Украинец Никифоров рассказал, как попал в плен подразделению Арсаланова при переправе через Днепр

По словам пленного украинца, он был призван в ВСУ с работы в шахте Белоозерска.

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Пленный украинец Ярослав Никифоров рассказал, как попал в засаду подразделения «Днепр», которым командовал представленный министром обороны Сергеем Шойгу к государственной награде лейтенантом Золто Арсалановым. Взятый в плен украинский военнослужащий был мобилизован в ВСУ с работы на шахте Белозерская.

«Работал на шахте Белоозерска. Пришла повестка на работу. Закрыли номер, не пускали в шахту. Пошел в военкомат - выдали повестку на отправку», - рассказал пленный украинец.

Никифоров также рассказал, что некоторые призванные на Украине люди отказывались от выполнения задания, в числе которых он был сам.

«Многие ребята не хотят идти воевать, поэтому они пишут рапорта, я сам иногда писал рапорта о том, что не буду выполнять задание», - рассказал Никифоров.

По его словам, на левом берегу он находился одну ночь и один день. Пленный украинец рассказал, что была отобрана определенная группа людей, а дальше их посадили в лодки и переправили на другой берег.

«Сказали, что нужно переправиться через дорогу - там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненных. Дальше мы перешли дорогу и попали в засаду», - рассказал Никифоров.

По словам украинца, офицеров с ними не было, а командиры не предоставили достоверную информацию.

Ранее российские бойцы подразделения «Днепр» рассказали о бое, за который они были предоставлены к государственной награде российским министром обороны Сергеем Шойгу. Командовал подразделением лейтенант Злото Арсаланов, который был ранен в бою, но был со своими товарищами до последнего, даже после того, как его «трехсотило».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.