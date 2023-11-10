Пленный украинец со свастикой на шее рассказал о своем уголовном прошлом

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Виталий Гурин показал татуировку на шее в виде орла с нацистской свастикой. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны России.

Мужчина рассказал, что сидел в тюрьме за кражу видеомагнитофона. По словам пленного, в его роте было 80% бывших заключенных.

«Когда меня призвали в армию, 80% были бывшие заключенные, с моего призыва, с нашей роты. Я в оружии не соображаю, ранее не служил по причине судимости за кражу. Видеомагнитофон украл, залез в квартиру», - сказал он.

Перед тем как отправиться на передовую, Виталий проходил подготовку полтора месяца. На полигоне обучали окапываться, стрелять из РПГ, автомата и пулемета, штурмовать окопы. На передовой украинцы рыли окопы. Когда Виталия и других членов подразделения отправили на удержание опорного пункта, с ними были иностранцы, но потом те отошли на 800 метров в посадку, а украинцев оставили.

Затем российские военные приступили к штурму. Виталий получил ранение от разрыва боеприпаса, который сбросил коптер. Были ранены еще сослуживцы. Вскоре подошли российские военнослужащие и предложили украинцам сдаться, что те и сделали. После этого ВСУ, стоящие позади утраченной позиции, обстреляли своих же.

Наши бойцы эвакуировали всех пленных в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Виталий рассказал, что военные медики вытащили из него все осколки, залечили раны, сделали необходимые перевязки. Он поблагодарил российских специалистов за спасение и отметил, что в плену относятся к украинцам гуманно и человечно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.