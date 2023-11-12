В ВОЗ зафиксировали 137 нападений на больницы Газы за 36 дней

В результате ударов по больницам Газы погибли 521 человек, 16 из которых медработники.

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За последние 36 дней обострения палестино-израильского конфликта больницы Газы попали под обстрел 137 раз. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в Газе, в результате которых погиб 521 человек и было ранено 686 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Сообщается, что из них 16 погибших и 38 раненных были медицинскими работниками. В ВОЗ отметили, что из-за активных боевых действий на севере Газы, сотрудники организации не могут попасть к пострадавшим и другим больным, которые нуждаются в помощи из-за отключения электроэнергии, кислорода и воды в больнице Аль-Шифа. Кроме того, в медицинских учреждениях также не хватает медикаментов.

В ВОЗ призвали принять действия по прекращению ударов по больницам в секторе Газа, поскольку это является нарушением международного гуманитарного права.

Ранее глава ВОЗ сообщил о потере связи с координаторами организации в больнице «Аш-Шифа» на фоне обстрелов в Газе. Он призвал немедленно эвакуировать персонал больницы вместе с находящимися там гражданскими.

Также были опубликованы последствия ударов ЦАХАЛ по трем больницам Газы - «Аль Шифа», «Аль Авда» и индонезийской. По данным разведки израильской армии, именно под ними расположен главный командный центр ХАМАС.