Опубликованы последствий ударов ЦАХАЛ по трем больницам Газы

Не меньше 25 человек погибли, 20 ранены в результате атаки армии Израиля по больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа. Большинство из них дети.

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Печально известная уже всему миру больница «Аль-Шифа» в Газе снова подверглась ударам. Учреждение переполнено, потому на улице организовали импровизированные палаты, а по факту наспех сооруженные палатки. После прилета ракеты раненые, у которых и так не было возможности себя защитить, просто не понимали куда бежать и как спасаться.

В «Аль-Шифе» единственное родильное отделение на весь эксклав. В ООН озвучили цифры: в Газе на данный момент остается около 50 тысяч беременных, ежедневно более 180 женщин рожают без света, медикаментов, анестезии и под непрерывными бомбардировками.

Минувшая ночь стала одной из самых кровавых для мирных жителей Газы. Силы ЦАХАЛ нанесли удары по трем больницам: «Аль Шифа», «Аль Авда» и индонезийской. По данным разведки израильской армии, именно под этими зданиями расположен главный командный центр ХАМАС. При этом продолжается уничтожение гражданских объектов - разрушена мечеть в южной части Газы.

Ведутся зачистки боевиков и в лагерях беженцев на западном берегу реки Иордан. Самая тяжелая обстановка в Дженине: город с воздуха обработали израильские беспилотники, на земле работали снайперы. По данным Израиля, убиты более 10 радикалов, однако есть потери и среди мирных жителей, которые оказались в эпицентре уличных боев.

Израиль с сегодняшнего дня ввел, так называемые, четыре часа тактических пауз в гуманитарных целях, но большинство решений Тель-Авив принимает по согласованию с властями США, а там президент уже все сказал, причем в прямом смысле в двух словах.

«Это невозможно», - ответил Джо Байден на вопрос репортера о вероятности прекращения огня в Газе.

Наблюдается несогласованность действий и заявлений в администрации Белого Дома. Пока Байден отвергает дипломатию на Ближнем Востоке и задерживает передачу Израилю финансовой помощи, глава Госдепа, находясь с рабочим визитом в Индии, отчитывается о неком прогрессе.

То, что есть запрет, как выразился Блинкен, на насильственное перемещение палестинцев, в корне опровергают в ООН.

Мнения западных представителей организации не только идут в разрез с позицией Вашингтона, но и резко критикуются официальным Тель-Авивом. Так, комиссару ООН по правам человека, который собирался с дипломатической миссией в зону конфликта, власти Израиля отказали во въезде, вероятно, за призыв к международному расследованию всех причастных к атакам на гражданские объекты Газы.

О своем расследовании объявила Лига арабских государств - главы МИД собрались накануне в Эр-Рияде и приняли решение задокументировать доказательства всех военных преступлений армии Израиля в Газе. Главы исламских государств также отвергают какие-либо мирные соглашения, в которых будет отсутствовать право управлением Газой палестинской национальной администрацией. Арабский мир после интенсивных переговоров определился с единой позицией: сближение с Палестиной и настороженность в отношениях с Вашингтоном. Американские дипломаты в частном порядке предупредили администрацию Байдена о растущей ярости против США.

Пока страны Ближнего Востока стараются не делать резких движений. Глава МИД Катара, например, сначала провел консультации с главами израильского Моссада и ЦРУ, а после встретился с коллегой из Ирана. Тегеран предупреждает - расширение конфликта неизбежно с учетом больших потерь среди гражданских в Газе. Пока единственная реальная поддержка тех, кто находится в секторе - гуманитарная помощь. Очередной груз в 25 тонн прибыл из России в Египет, оттуда его направят в Газу представители Красного Полумесяца.

Ранее стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились об обмене 100 заложников на 100 заключенных в израильских тюрьмах палестинских женщин и подростков.