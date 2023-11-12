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Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами организации в больнице «Аш-Шифа»

Никита Черненко
04:22 12.11.2023
Потеря связи произошла на фоне сообщений об обстрелах медицинского учреждения в Газе.
Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами организации в больнице «Аш-Шифа»
© Фото: Chen Junqing XinHua Globallookpress
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о потери связи с координаторами организации, находившимися в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Сообщение с заявлением было опубликовано на странице главы ВОЗ в соцсети X.

Представитель организации заявил о серьезной обеспокоенности в ВОЗ касательно безопасности сотрудников больницы и их пациентов. Он призвал немедленно эвакуировать персонал «Аш-Шифы» вместе с находящимися там гражданскими.

«ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в Газе на фоне... сообщений о неоднократных нападениях на больницу», - говорится в сообщении Гебрейесуса.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о готовности израильской армии помочь сотрудникам больницы «Аш-Шифа» с эвакуацией детей, находящихся в педиатрическом отделении больницы. Представительство ЦАХАЛ также опровергало информацию о нападениях на медучреждение и сообщало, что сухопутные силы израильской армии ведут бои лишь в окрестностях больницы.

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