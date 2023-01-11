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Огненный котел: в Роскосмосе объяснили необходимость возвращения «Союза МС-22» в беспилотном режиме

Константин Коковешников
19:11 11.01.2023
Авария на околоземной орбите произошла 15 декабря и привела к повреждению теплового контура космического корабля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
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На Байконуре началась подготовка к запуску космического корабля «Союз МС-23». Он стартует почти на месяц раньше и без экипажа. Все дело в решении, которое принял «Роскосмос». Авария в российском сегменте МКС предполагала два дальнейших возможных сценария, между которыми почти месяц и выбирала созданная специально для этого государственная комиссия. Либо рискнуть и возвращаться на поврежденном, либо дождаться другой корабль. «Союз МС-22» возвращается на Землю пустым.

«С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте. В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции, возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии», - заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Для этого были смоделированы тепловые изменения внутри космического корабля и проведены тесты его системы управления. При вхождении в плотные слои атмосферы спускаемый аппарат серьезно разогревается. Могут отказать приборы и можно только представить, что было бы с находящимися внутри него космонавтами.

Госкомиссия установила и причины нештатной ситуации. К пробою, так говорят космонавты, внешней обшивки «Союза» привело столкновение с космическим мусором всего лишь в три раза больше песчинки - диаметром до одного миллиметра - на скорости 25 тысяч километров в час.

«С помощью телекамеры американского сегмента станции было определено место. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида», - добавил Борисов.

Спорадический, значит случайный, предугадать происхождение которого невозможно. Как бы то ни было, космонавтам «Роскосмоса» Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, а также астронавту НАСА Фрэнку Рубио придется задержаться на орбите. Хотя 69-я экспедиция на МКС должна была отправиться к ним на смену 16 марта, старт корабля «Союз МС-23» состоится почти на месяц раньше. Но и он отправится пустым.

«После возникновения нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" на станции обсуждались два варианта запуска: пилотированный или беспилотный. Пилотированный требует тренировок и возможен не ранее начала марта. Беспилотный может быть отправлен в более ранние сроки, уже 20 февраля 2023 года. Госкомиссия приняла решение провести запуск "Союз МС-23" 20 февраля 2023 в беспилотном режиме на МКС», - отметил Борисов.

Выбор такого решения поддержали и бывшие члены отряда космонавтов.

«Если бы это был пилотируемый старт, тогда на станции у нас получается два, даже три экипажа, а на них только два корабля: один американский, а другой наш. То есть в случае нештатной ситуации, которая там действительно грозит, вернуться смогут два экипажа, а один останется», - объяснил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

Можно было, конечно, попытаться отремонтировать «Союз» прямо в невесомости, но ушло бы время, а в результате специалисты не уверены.

«Можно предложить отремонтировать. Это требует тщательной подготовки и нельзя быть уверенным, что ремонт получится, вот такой ремонт, да», - считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

С выводами совета главных конструкторов согласился и представитель NASA. Хотя в отдельных Telegram-каналах писали, что россиян и американца будут возвращать на Землю едва ли не на двух разных кораблях.

«Космонавты тренируют такие экстремальные ситуации. Мы проходим тренировки в так называемой теплой сауне. Там 60-70 градусов, то есть очень тепло и человек должен сидеть там час. А здесь сколько бы продолжалась эта ситуация? Даже есть документы, где просчитана вероятность попадания метеорита именно в это место, именно в эту трубочку. Она там три нуля после запятой, это настолько маленькая вероятность», - полагает летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Из-за разгерметизации внешней обшивки системы обеспечения корабля пришлось скорректировать не только план дальнейших полетов, но и отменить запланированный в декабре выход в открытый космос. Ранее его пришлось перенести из-за проблем с системой охлаждения скафандров. Уже после попадания в «Союз» метеороида в «Роскосмосе» заявили, что выброс хладагента не повлияет на безопасность работы в космосе и следующий выход туда обязательно состоится.

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