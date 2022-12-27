В Роскосмосе озвучили причину нештатной ситуации на корабле «Союз МС-22»

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Во вторник в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения провели совещание, на котором обсудили ситуацию с кораблем «Союз МС-22» на Международной космической станции. В ходе него озвучили причину неисправности аппарата.

По словам специалистов, пробой радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля произошел из-за внешнего механического повреждения. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Уже в январе следующего года будут приняты организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС. Не исключается изменение программы полета станции.

Напомним, 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки «Союза МС-22». На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения и произошла утечка. Из-за этого пришлось отложить выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.