«Союз МС-22» будут спускать на Землю в беспилотном режиме
Поврежденный корабль «Союз МС-22» будут спускать на Землю в беспилотном режиме. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
«В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии», - сказал он.
Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследование, чтобы выяснить причины повреждения радиатора, добавил Борисов. Он уточнил, что версия технического повреждения в процессе изготовления не подтвердилась.
«Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида», - сказал он.
Следующий корабль на МКС отправят также в беспилотном режиме 20 февраля - это будет «Союз МС-23». Он доставит грузы на станцию, сообщил глава Роскосмоса.
Ранее летчик-космонавт, герой РФ Михаил Корниенко в разговоре со «Звездой» оценил ситуацию с ЧП на «Союзе МС-22».