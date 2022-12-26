В Роскосмосе оценили влияние утечки на «Союзе МС-22» на безопасность в открытом космосе

Пребывание экипажа на станции сейчас организовано штатным образом, отметил исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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Утечка холодильного агента «Союза МС-22» не влияет на безопасность работы в открытом космосе. Об этом рассказал исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Уже сейчас анализ показал, что этот пролив компонента на безопасность работ не влияет. Поэтому планирование работ по выходам будет продолжено», — заявил он.

Крикалев добавил, что работы будут перепланированы в зависимости от Солнца, сеансов связи и других факторов. По словам представителя Роскосмоса, пребывание экипажа на станции сейчас организовано «нормальным, штатным образом».

Крикалев также раскрыл ход расследования причин утечки на корабле «Союз МС-22». Он отметил, что на 27 декабря запланировано совещание, на котором будет рассматриваться доклад технических специалистов.

Повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22» произошло 15 декабря. Причиной могло стать попадание метеорита или космического мусора. В результате утечки произошел в системе терморегуляции корабля, температура повышалось, однако потом ее удалось стабилизировать. Ситуация не представляет угрозы для жизни и здоровья экипажа, подчеркивали в Роскосмосе.