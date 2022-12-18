Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения специальной операции. Глава военного ведомства облетел районы дислокации подразделений и проверил их передовые позиции.



На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач. На пункте управления группировкой министр обороны заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск на операционных направлениях.



Особое внимание в ходе заслушивания командующих Сергей Шойгу обратил на организацию обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции. Глава государства заслушал командующих на каждом операционном направлении СВО.



Вместе с российским лидером в объединенном штабе присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин.