В РПЦ пообещали поддержку задержанным на Украине священникам УПЦ
Русская православная церковь будет содействовать освобождению задержанных киевскими властями священнослужителей Украинской православной церкви. Об этом «Звезде» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениями Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Если священников будут выдавать как пленных, то их будут принимать и предоставлять им убежище. Это те люди, которые пострадали от властей незаконно, пострадали за свои убеждения, за свою принадлежность к Церкви. Они не являются тайными сотрудниками спецслужб, а просто хотят служить Церкви по своим правилам», - заявил Кипшидзе.
Он раскритиковал действия официальных властей на Украине, которые, по его мнению, запугивают епископат и пытаются ликвидировать УПЦ.
«Задачи, которые ставит перед собой украинская власть, сводятся к тому, чтобы ликвидировать УПЦ. Делается это угрозами приостановления гражданства и арестами, чтобы заставить клириков и епископат перейти в церковь, которую Киев считает предпочтительной. Украинская власть просто захватывает заложников и делает с ними все, что захочет. Может направить в тюрьму, включить в обменный фонд и так далее», - добавил зампред Синодального отдела.
При этом никакого осуждения со стороны международных правозащитных организаций на эти действия нет, напомнил Кипшидзе.
«Эти средневековые методы управления в религиозной сфере не вызывают осуждения со стороны тех, кто недавно считал себя защитниками религиозной свободы», - сказал собеседник «Звезды».
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. На произошедшее незамедлительно отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала решение Киева лишить священников гражданства в Рождество «сатанизмом».