В РПЦ пообещали поддержку задержанным на Украине священникам УПЦ

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Русская православная церковь будет содействовать освобождению задержанных киевскими властями священнослужителей Украинской православной церкви. Об этом «Звезде» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениями Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Если священников будут выдавать как пленных, то их будут принимать и предоставлять им убежище. Это те люди, которые пострадали от властей незаконно, пострадали за свои убеждения, за свою принадлежность к Церкви. Они не являются тайными сотрудниками спецслужб, а просто хотят служить Церкви по своим правилам», - заявил Кипшидзе.

Он раскритиковал действия официальных властей на Украине, которые, по его мнению, запугивают епископат и пытаются ликвидировать УПЦ.

«Задачи, которые ставит перед собой украинская власть, сводятся к тому, чтобы ликвидировать УПЦ. Делается это угрозами приостановления гражданства и арестами, чтобы заставить клириков и епископат перейти в церковь, которую Киев считает предпочтительной. Украинская власть просто захватывает заложников и делает с ними все, что захочет. Может направить в тюрьму, включить в обменный фонд и так далее», - добавил зампред Синодального отдела.

При этом никакого осуждения со стороны международных правозащитных организаций на эти действия нет, напомнил Кипшидзе.

«Эти средневековые методы управления в религиозной сфере не вызывают осуждения со стороны тех, кто недавно считал себя защитниками религиозной свободы», - сказал собеседник «Звезды».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. На произошедшее незамедлительно отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала решение Киева лишить священников гражданства в Рождество «сатанизмом».