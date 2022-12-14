СБУ ищет признаки ячеек «русского мира» среди объектов УПЦ в девяти областях Украины

Силовики осматривают территорию и помещения, выявляют лиц, которые могут быть якобы причастны к деятельности в ущерб суверенитету Украины.

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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в девяти регионах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Так, «контрразведывательные мероприятия» проводятся в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Черновицкой областях.

Силовики осматривают территорию и помещения, выявляют лиц, которые могут быть якобы причастны к деятельности в ущерб суверенитету Украины, ищут запрещенные предметы. По информации СБУ, мероприятия проводятся для недопущения использования религиозных общин как ячеек «русского мира».

Украинские силовики в последние дни проводят обыски в монастырях и храмах УПЦ, допрашивают и задерживают священников. В частности, митрополиту Кировоградской епархии выдвинуто обвинение в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни. В начале декабря правоохранительные органы Украины пришли с обыском к управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию.