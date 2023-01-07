Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

В 2022 году на Украине начались самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь.

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В новом указе президент Украины Владимир Зеленский решил приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, сообщили РИА Новости.

«Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП», - цитируют РИА Новости источник.

В источнике также отметили, что в подобных случаях информация о количестве потерпевших не афишируется, однако в данном случае удалось узнать, что священников 13. В том числе указ коснулся митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Местные службы безопасности подозревают его в госизмене - по имеющейся информации, у священника есть российский паспорт.

В 2022 году на Украине начались масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Причиной является связь священников с Россией. В связи с чем по всей стране местные органы начали запрещать ее деятельность. Соответствующий законопроект уже внесли в парламент.

Украинские службы безопасности также начали заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить «контрразведывательные мероприятия», которые подразумевают под собой возможность обысков у священников, в храмах и монастырях. Они ищут доказательства «антиукраинской деятельности». Некоторые представители духовенства уже оказались под государственными санкциями.

Кроме того, национальная гвардия Украины и полицейские с самого утра проверяют документы у Киево-Печерской лавры у граждан, желающих попасть на богослужение. Отмечается, что митрополит Православной церкви Украины Эпифаний должен был провести рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства после истечения срока аренды УПЦ МП.