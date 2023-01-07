Захарова назвала сатанизмом решение Киева по священникам УПЦ

Ранее стало известно, что в новом указе президент Украины Владимир Зеленский решил приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви . В 2022 году на Украине начались самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую УПЦ.

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