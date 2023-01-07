Захарова назвала сатанизмом решение Киева по священникам УПЦ
Официальный представитель МИД РФ написала об этом в своем Telegram-канале.
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение Киева лишить 13 священников канонической Украинской православной церкви гражданства в Рождество является «сатанизмом».
«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», - прокомментировала Захарова указ Зеленского в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в новом указе президент Украины Владимир Зеленский решил приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. В 2022 году на Украине начались самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую УПЦ.