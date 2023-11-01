Косачев заявил, что чествовавшие нациста Гунько долго будут «пить чашу позора»

По словам зампреда Совфеда, странам Запада не удастся отмыться от такого позора до тех пор, пока не будет отменена героизация Бандеры и ему подобных.

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Канадцы пьют «чашу позора» и до сих пор пытаются отмыться от скандала с приглашением националиста из дивизии СС «Галичина» в парламент. Об этом корреспонденту «Звезды» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

При этом он отметил, что все это безуспешно до тех пор, пока не будет отменена героизация Бандеры и ему подобных на Западе.

«Здесь мы возвращаемся к позорной, уже современной истории, которая случилась в канадском парламенте, от которой канадскому обществу приходится отмываться до сих пор, потому что это был заход уже за все возможные и невозможные красные линии, но отмыться не удастся, пока не будет отменена героизация Бандеры и таких как Бандера везде, где только можно это сделать. Вот до тех пор всем этим народам предстоит пить эту чашу позора, отмываться, но столь же безуспешно, как они делают это до сих пор», - сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости экстрадиции из Канады военного преступника Ярослава Гунько. Глава МО РФ отметил, что основания для этого дают факты непосредственного участия экс-эсэсовца в геноциде поляков и евреев, подчеркнув, что нацистский преступник должен в полной мере понести ответственность.

Президент Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты нацисту в парламенте Канады. На заседании Совета глав государств СНГ российский лидер заявил, что было дико смотреть, как все присутствующие стоя рукоплескали 98-летнему Гунько.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, если Оттава не даст согласие на экстрадицию в РФ военного преступника, это будет означать, что она сама встала на сторону нацистов. Каждый преступник обязательно должен понести наказание, особенно если этот преступник служил в той организации, совершавшая массовое насилие, геноцид в годы Второй мировой войны, добавил Мягков.