В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Косачев заявил, что чествовавшие нациста Гунько долго будут «пить чашу позора»

Максим Крюков
13:51 01.11.2023
По словам зампреда Совфеда, странам Запада не удастся отмыться от такого позора до тех пор, пока не будет отменена героизация Бандеры и ему подобных.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: CTV, AP
Читайте нас на:

Канадцы пьют «чашу позора» и до сих пор пытаются отмыться от скандала с приглашением националиста из дивизии СС «Галичина» в парламент. Об этом корреспонденту «Звезды» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

При этом он отметил, что все это безуспешно до тех пор, пока не будет отменена героизация Бандеры и ему подобных на Западе.

«Здесь мы возвращаемся к позорной, уже современной истории, которая случилась в канадском парламенте, от которой канадскому обществу приходится отмываться до сих пор, потому что это был заход уже за все возможные и невозможные красные линии, но отмыться не удастся, пока не будет отменена героизация Бандеры и таких как Бандера везде, где только можно это сделать. Вот до тех пор всем этим народам предстоит пить эту чашу позора, отмываться, но столь же безуспешно, как они делают это до сих пор», - сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости экстрадиции из Канады военного преступника Ярослава Гунько. Глава МО РФ отметил, что основания для этого дают факты непосредственного участия экс-эсэсовца в геноциде поляков и евреев, подчеркнув, что нацистский преступник должен в полной мере понести ответственность.

Президент Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты нацисту в парламенте Канады. На заседании Совета глав государств СНГ российский лидер заявил, что было дико смотреть, как все присутствующие стоя рукоплескали 98-летнему Гунько.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, если Оттава не даст согласие на экстрадицию в РФ военного преступника, это будет означать, что она сама встала на сторону нацистов. Каждый преступник обязательно должен понести наказание, особенно если этот преступник служил в той организации, совершавшая массовое насилие, геноцид в годы Второй мировой войны, добавил Мягков.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:18 В стране и мире
Украина сосредоточила против Белоруссии 120-тысячную группировку
14:01 В стране и мире
Хаменеи призвал остановить экспорт нефти и продовольствия в Израиль
13:15 Армия
Видео
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному вооружению
13:12 Армия
Видео
Шойгу констатировал безуспешность попыток ВСУ занять российские позиции
13:09 Армия
Видео
Шойгу заявил, что средства ПВО сбили 37 самолетов противника за месяц
Популярное
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.