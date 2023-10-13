В стране и мире Путин назвал отвратительными аплодисменты нацисту в парламенте Канады Игнат Далакян По словам главы государства, необходимо знать историю, для того чтобы подобные ситуации не повторялись. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты нацисту в парламенте Канады. Глава государства на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что было дико смотреть, как все присутствующие стоя рукоплескали нацисту. «...Когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины», - отметил Владимир Путин. Глава государства добавил, что необходимо знать историю, чтобы подобное не повторялось в странах СНГ. Ранее мы рассказывали, как Канада пыталась отмыться от скандала с аплодисментами нацисту в парламенте страны. Власти Канады судорожно предпринимали попытки доказать миру, что инцидент с ветераном дивизии СС «Галичина» был недоразумением. Экспертное мнение и аналитика