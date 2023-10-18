В РВИО заявили, что Канада встанет на сторону нацистов, если не отдаст РФ Гунько

Каждый преступник обязательно должен быть наказан, особенно если он служил в той организации, которая совершала массовое насилие, подчеркнул научный директор общества.

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Если Канада не согласится экстрадировать в Россию военного преступника Ярослава Гунько, это будет означать, что она сама встала на сторону нацистов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать соответствующее обращение к властям Канады и Интерполу касательно бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина».

Каждый преступник обязательно должен быть наказан, особенно если этот преступник служил в той организации, которая совершала массовое насилие, геноцид в годы Второй мировой войны, подчеркнул Мягков.

Директор РВИО напомнил, что эта дивизия совершала карательные операции в наибольшей степени на советско-германском фронте. Здесь прямое значение имеет экстрадиция этого человека непосредственно на территорию Российской Федерации, которая является правопреемником СССР, добавил он.

«Если Канада на это соглашается, значит, она выполняет нормы Нюрнбергского трибунала, современные законы. Если она этого не делает, она сама становится на сторону военных преступников, то есть она становится продолжателем эсэсовцев», - сказал Мягков.

Запрос на экстрадицию был необходим, в частности, он показывает неотвратимость наказания для преступников, добавил историк.