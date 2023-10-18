Сергей Шойгу подчеркнул, что нацистский преступник Гунько должен в полной мере понести ответственность.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости экстрадиции из Канады военного преступника Гунько. Он сказал это в ходе закрытой части совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Шойгу поручил с учетом официального признания канадским правительством принадлежности бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько к военным преступникам оперативно проработать обращение к канадским властям и в Интерпол. Цель - экстрадиция Гунько для публичного судебного процесса.

Сергей Шойгу заявил, что основания для этого дают факты непосредственного участия экс-эсэсовца в геноциде поляков и евреев.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что подобные преступления не имеют сроков давности. Он напомнил, что Канада ратифицировала конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

Российский министр обороны подчеркнул, что укрывательство в Канаде Ярослава Гунько оправдать нельзя.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.