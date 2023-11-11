Израиль пригрозил «Хезболле» повторить сценарий с Газой, если та втянет Ливан в войну

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Бейрут может постичь участь палестинского города Газа, если ливанская шиитская группировка «Хезболла» втянет Ливан в войну с Израилем. С такими предупреждениями выступил глава минобороны Израиля Йоав Галант.

Он сказал, что группировка совершает ошибку, и если она продолжит ее совершать, то расплачиваться за нее придется ливанцам. Об этом он заявил во время поездки на одну из баз на ливанско-израильской границе. Слова Галанта приводит РИА Новости.

«Группировка "Хезболла" втягивает Ливан в войну, которая может случиться. Она совершает ошибку. Если она совершит эту ошибку, платить по счетам будут в первую очередь граждане Ливана. В Бейруте мы сумеем сделать то же самое, что мы делаем Газе», - цитирует его агентство.

Группировка не прекращает наносить удары по территории Израиля. Для этого в основном применяются противотанковые ракеты, что не приводит к масштабным разрушениям или серьезным человеческим жертвам. Ранее Израиль провел эвакуацию жителей приграничных территорий.

Третьего ноября лидер ливанской «Хезболлы» Сейед Насралла назвал реальной полномасштабную войну с Израилем и добавил, что группировка перейдет к новому этапу военных действий против Армии обороны Израиля, не собираясь останавливаться на достигнутом.

Насралла сказал, что военные «Хезболлы» наносят удары по позициям ЦАХАЛ, начиная с 8 октября. На следующий день группировка выпустила по Израилю новую мощную ракету. Предварительно сообщалось, что ее выпустили в направлении позиций израильской армии в районе населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.