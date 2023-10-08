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Жителей Израиля на границе с Ливаном призвали эвакуироваться

Анна Ушакова
13:10 08.10.2023
Ранее «Хезболла» атаковала три позиции ЦАХАЛ.
Жителей Израиля на границе с Ливаном призвали эвакуироваться
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
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Жителям Израиля на границе с Ливаном рекомендуют эвакуироваться. Местные власти опасаются эскалации конфликта с движением «Хезболла». Об этом сообщает израильская газета Ynet.

Ближайшие 1-2 дня жителям Израиля рекомендуют оставаться вблизи бомбоубежищ и по возможности покинуть граничащие с Ливаном поселки.

Утром 8 октября ливанская группировка «Хезболла» атаковала утром три позиции ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля в ответ нанесла артиллерийские удары по пограничному сектору Бастара на юге Ливана.

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