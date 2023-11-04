Ливанская «Хезболла» выпустила по Израилю новую мощную ракету
Сообщается, что запущенная «Хезболла» ракета ранее не использовалась в боевых действиях.
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Ливанское движение «Хезболла» запустила в сторону Израиля мощную ракету. По предварительным сведениям, пуск был осуществлен в направлении позиций Армии обороны Израиля в районе населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.
«Группировка выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях», - сообщает Reuters.
Накануне лидер «Хезболла» Сейед Насралла назвал реальной полномасштабную войну с Израилем. В обращении к нации он подчеркнул, что отряды движения наносят удары по израильским позициям с 8 октября.