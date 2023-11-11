«Помашите рукой, если все хорошо»: появилось видео транспортировки санавиацией экипажа упавшего Ан-2

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Пилот и члены экипажа потерпевшего крушение на Чукотке самолета Ан-2 чувствуют себя хорошо. Соответствующее видео с ними появилось в распоряжении нашего телеканала. Снимающий попросил членов экипажа помахать рукой, если все хорошо, на что один из них поднял большой палец вверх.

Главврач Чукотской окружной больницы Марина Острась рассказала о состоянии потерпевших. Первый находится в средней степени тяжести, у него есть повреждения ног. Второй пациент, с ушибами лица и головы, в удовлетворительном состоянии. Третий от госпитализации отказался.

Напомним, что о пропаже Ан-2 стало известно утром 10 ноября. Рейс Певек - Полярный вылетел в 1:40, однако по времени посадки не вышел на связь.

Днем самолет был обнаружен. Все члены экипажа были в сознании, но с различными травмами. За пострадавшими из Анадыра прибыл санитарный борт. Их доставили в артель «Шахтер».