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«Помашите рукой, если все хорошо»: появилось видео транспортировки санавиацией экипажа упавшего Ан-2

Елизавета Егорова
16:16 11.11.2023
Пилот потерпевшего крушение Ан-2 получил ушибы ног, он находится в средней степени тяжести.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пилот и члены экипажа потерпевшего крушение на Чукотке самолета Ан-2 чувствуют себя хорошо. Соответствующее видео с ними появилось в распоряжении нашего телеканала. Снимающий попросил членов экипажа помахать рукой, если все хорошо, на что один из них поднял большой палец вверх.

Главврач Чукотской окружной больницы Марина Острась рассказала о состоянии потерпевших. Первый находится в средней степени тяжести, у него есть повреждения ног. Второй пациент, с ушибами лица и головы, в удовлетворительном состоянии. Третий от госпитализации отказался.

Напомним, что о пропаже Ан-2 стало известно утром 10 ноября. Рейс Певек - Полярный вылетел в 1:40, однако по времени посадки не вышел на связь.

Днем самолет был обнаружен. Все члены экипажа были в сознании, но с различными травмами. За пострадавшими из Анадыра прибыл санитарный борт. Их доставили в артель «Шахтер».

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